« Anunnaki », le nouveau son du rappeur Vald !

Vald revient avec le son « Anunnaki » extrait de son nouvel album qui présentera sur scène au Zénith de Toulouse le 21 octobre 2022.

En décembre dernier pour amorcer son retour, le rappeur de Aulnay-sous-Bois frappait fort avec un clip de 12 minutes : « Le retour du V ». On y découvrait 5 extraits de son futur album. En plus, il annonçait les dates de sa tournée des Zénith. Vald confirme donc son retour avec un nouveau morceau « Anunnaki » extrait de son futur album. A noter qu’il n’a pas sorti d’opus depuis 2019 et « Ce monde est cruel ».

Pour découvrir le nouveau son : http://www.anunnaki.lnk.to/Vald

Vald sera donc en concert au Zénith de Toulouse le Vendredi 21 octobre 2022 à 20h. En vente sur box.fr