Toulouse : Après travaux, le Musée Saint-Raymond rouvre au public !

Après des travaux en novembre et décembre 2021, le Musée Saint Raymond rouvre au public ce mois de juin.

En effet, pour améliorer votre confort et les conditions de travail du personnel, des travaux de réaménagement ont été réalisés en novembre et décembre 2021 dans l’espace d’accueil. Le projet a été mené par les équipes du musée Saint-Raymond, autour du designer Guillaume Lamarque et de nombreux intervenants de la Mairie de Toulouse (ergonome et Domaine Handicap) et de la Direction des musées et des monuments (référente accessibilité, Domaine technique et particulièrement l’atelier de fabrication qui a réalisé l’ensemble des mobiliers).

C’est donc un espace d’accueil et une boutique remodelés qui vous sont proposés : mobilier plus ergonomique, adapté aux personnes en situation de handicap, hall lumineux et pourvu d’une consigne en libre-service, signalétique intérieure repensée. Un point-accueil avancé a été installé et fera office de « coupe-file » pour les visiteurs qui auront acheté leur billet d’entrée en ligne.

Ces travaux, d’un montant de 76 1010,48 € (HT), ont bénéficié d’une subvention de 58 200 € versée par la DRAC Occitanie.

Pendant cette fermeture, des aménagements ont également été conduits dans la cage d’escalier (ponçage des marches pour en améliorer la visibilité pour les personnes déficientes visuelles), dans la salle d’exposition temporaire (réfection du sol) et dans le parcours permanent du musée.

Ainsi, au 2e étage, une vitrine centrale renouvelle totalement la présentation des fameux bijoux gaulois en or du MSR. Les visiteurs pourront aussi découvrir un dispositif vidéo réalisé dans le cadre d’un mécénat de compétence de l’entreprise Capgemini Engineering, qui illustre en 3D une reconstitution d’un quartier de Toulouse au temps des Wisigoths.

Le retour du public sonne enfin la reprise des activités qui lui sont proposées avec un beau programme :

Voici les rendez-vous du mois de janvier à ne pas manquer :

> Visite guidée (adultes) Les dessous de Saint-Pierre-des-Cuisines, dimanche 16 janvier à 10h30 ( billets)

> Conférence de Léa Jobard dans le cadre des Mercredis de l’archéologie Entre mythes et rituels chamaniques : réflexions sur les interprétations de l’art rupestre des chasseurs-collecteurs d’Afrique australe, mercredi 19 janvier, à 18h

> Visite en famille (6-8 ans) Dans les pas d’Hercule, dimanche 23 janvier à 10h30

> Visite guidée (à partir de 9 ans) Toulouse gauloise et romaine, dimanche 23 janvier à 15h

> Afterwork Visite pour ceux qui n’aiment pas les musées, jeudi 27 janvier à 19h

Infos : https://saintraymond.toulouse.fr/