Hommage à Charlie Chaplin en Janvier à Toulouse !

La Cinémathèque de Toulouse propose un cycle autour du cinéaste et acteur Charlie Chaplin du 4 janvier au 16 février 2022.

Indémodable génie du cinéma, Charlie Chaplin méritait bien une rétrospective. Du rire aux larmes. Pour les petits et les grands.

Chaplin, c’est avant tout une idole. La première idole du cinéma. Et peut-être même la seule de cette envergure. C’est d’abord Charlot, vagabond poète comme les clochards sont célestes, gentleman mal élevé, maladroit et débrouillard, aristocratique anarchiste, le cœur sur la main et le coup de pied au cul. Un personnage universellement populaire dans lequel tous les déclassés du monde ont pu se reconnaître et se retrouver.

Le succès est considérable, Charlot donnant à Chaplin les moyens d’une incomparable liberté de création (après avoir monté son propre studio, Chaplin, qui est alors l’acteur le mieux payé de Hollywood, s’associe en 1919 à Mary Pickford, Douglas Fairbanks et D. W. Griffith, pour créer la United Artists, leur propre société de production et de distribution qui leur permet de jouir d’une totale indépendance vis-à-vis des majors). Chaplin le rendra bien à Charlot, jusqu’au Dictateur (1940), continuant à faire du muet plus de 10 ans après l’arrivée du parlant pour incarner le fameux personnage désormais devenu, plus que son double à l’écran, un symbole.

Et comme un symbole, justement, Le Dictateur va marquer un tournant irrémédiable dans sa carrière, comme il va marquer à jamais le cinéma par son engagement. Dans un final d’anthologie, Chaplin donne, pour la première et dernière fois, la parole à Charlot. Ou plutôt, Charlot laisse la parole à Chaplin, puisqu’on y voit davantage l’homme que son personnage s’exprimer frontalement dans un discours humaniste qui tient de la tribune. Charlot est mort, vive Chaplin. Et celui qui fut le roi de Hollywood va connaître la disgrâce.

Chaplin frappe fort avec Monsieur Verdoux (1947), premier film sans Charlot et nouveau plaidoyer contre le capitalisme. Les Feux de la rampe se fait mélancolique ; Un roi à New York se fait ironique (quant à un pays qui lui a fermé ses portes depuis 1952 : le FBI et le HUAC – comité de surveillance des activités anti-américaines – le soupçonnant de sympathies communistes, le prennent dans leur viseur au sortir de la Seconde Guerre mondiale) ; La Comtesse de Hong Kong semble chercher une fantaisie que l’on ne peut espérer trouver qu’en larguant les amarres.

Il y a de la fragilité dans les films de Chaplin sans Charlot, comme s’il avait tombé une armure pour se mettre à nu. La fragilité d’un artiste qui a voulu tout donner au cinéma et que le cinéma a fini par vampiriser. Vous avez adoré Charlot comme une idole, nous disent ces films, mais je ne peux vous donner que moi, un homme : Charles Chaplin.

C’est la trajectoire cinématographique de cet homme, de Charlot à Chaplin, que l’on pourra voir dans cette rétrospective, la lutte entre Dr. Chaplin et Mr. Charlot.

AVANT-PREMIÈRE : CHARLIE CHAPLIN, LE GÉNIE DE LA LIBERTÉ

Depuis plus d’un siècle, le monde entier connaît et aime Charlie Chaplin. Génie du burlesque, Chaplin a mis son talent au service d’un idéal de justice et de liberté. Son meilleur scénario fut celui de son propre destin, un destin qui s’inscrit dans l’histoire politique et artistique du XXe siècle. Des maîtres du slapstick à ses partenaires féminines en passant par ses parents et les puissants qu’il parodiait, un documentaire somme porté par la voix de Mathieu Amalric, le premier tout en archives consacré à Charlie Chaplin.

Séance du 5 janvier présentée par François Aymé et Yves Jeuland

> Mercredi 5 janvier à 21h

> Samedi 5 février à 16h

Ciné-Concert à Tournefeuille

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022, la Cinémathèque de Toulouse et la Ville de Tournefeuille proposeront en ciné-concert Le Cirque de Charlie Chaplin à L’Escale (Tournefeuille). Le film sera accompagné par l’Orchestre symphonique de l’École d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille, dirigé par Claude Puysségur.

Renseignements et billetterie : 05 62 13 60 30 / [email protected]