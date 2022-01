Epiphanie : Où trouver la meilleure Galette des Rois à Toulouse et en Haute Garonne ?

Miam ! Lundi 3 janvier en fin d’après midi, l’Union des Artisans Boulangers Pâtissiers de Haute-Garonne a distingué les meilleures galettes du département.

C’est devenu une tradition. Ce Concours distingue début janvier les meilleures galettes frangipanes, couronnes des rois (galette briochée) et la Limoux (fruits confits). Devant un jury composé de professionnels et de personnalités toulousaines, les boulangers de Haute-Garonne présentent leurs plus belles créations.

Cette année, c’est Sébastien Courrege de la Boulangerie Le Petit Moulon à Saint Gaudens qui a présenté la Meilleure Frangipane et la Meilleure Couronne des Rois. La meilleure galette de Limoux revient à Sébastien Baie de la boulangerie Sebayou à Fonsorbes.

A Toulouse, direction la boulangerie Mamie Martine pour la meilleure frangipane de Victor Spagnol et la meilleure Limoux de Mickael Gaillet, la boulangerie Maison Monredon pour la couronne des Rois de Mathieu Monredon et la boulangerie À 2 Pains d’ici pour la Limoux de Guillaume Sourisseau.

Les gagnants pourront mettre en évidence leurs récompenses en vitrine de leur boulangerie respective.

Bonne Dégustation !

LE PALMARES 2022

FRANGIPANE

1er prix: Sébastien Courrege de la boulangerie Le Petit Moulin aux Halles Gourmandes de Saint-Gaudens

2ème prix : Stenji Marimoutou de la boulangerie Maison Arnoult, 4 Centre Commercial St-Caprais à l’Union

3ème prix: Victor Spagnol de la boulangerie Mamie Martine, 9 route d’Albi à Toulouse

COURONNE DES ROIS

1er prix : Sébastien Courrege de la boulangerie Le Petit Moulin aux Halles Gourmandes de Saint-Gaudens

2ème prix : Hugo Poite de la boulangerie Maison Arnoult, 4 Centre Commercial St-Caprais à l’Union

3ème prix : Mathieu Monredon de la boulangerie Maison Monredon, 1 avenue de l’Hers à Toulouse

LIMOUX