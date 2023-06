Agenda- Que faire à Toulouse cette semaine (du 19 au 25 juin) !

Partager Facebook

Nouvelle semaine chargée à Toulouse avec un programme très musical. Alors que faire à Toulouse entre le 19 et le 25 juin ?

La musique sera à l’honneur cette semaine à Toulouse avec notamment les 40 ans du Bikini et la Fête de la Musique le 21 juin. Ce sera aussi la date au Zénith de Michel Polnareff ou encore le Green Pink Festival ce weekend. Une fois n’est pas coutume, direction Montauban en scène et sa programmation impressionnante.

Enfin, cette fin de semaine, on aura rendez-vous avec l’un de nos moments préférés de la saison : le Marathon des Mots.



La Fête de la Musique – 21 juin

Des petits comme des grandes scènes, des premières fois aux groupes les plus confirmés, vos oreilles auront droit de découvrir un maximum de musique dans tous les styles. De quoi bien bien prolonger la semaine dans la fête et en musique !

Nos idées :

https://www.toulouseblog.fr/que-faire-pour-la-fete-de-la-musique-a-toulouse/

Le Bikini fête ses 40 ans ce weekend !

Rendez-vous de jeudi à lundi prochain pour une grande fête, réunissant des artistes ayant fait l’histoire du Bikini ainsi que des artistes de la scène actuelle, entre rock, pop, electro, chanson française ou encore métal. Au programme : Louise Attaque, Mouss & Hakim, Lewis OfMan, Bagarre, Kiddy Smile, The Limiñanas, The Inspector Cluzo, Boston Bun, Krystal Klear…

Infos : www.lebikini.com

Fabien Olicard – 20 juin

Fabien Olicard est de retour avec son quatrième show : Archétypes. Selon Fabien nous serions tous Mentaliste ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire.

La Fête du Lido – du 21 au 25 juin

Comme chaque été, le Centre municipal des arts du cirque Le Lido ouvre ses portes pour présenter les créations des élèves et étudiants.

Tout au long de l’année, pour préparer ce temps fort, les corps et les esprits se mettent à l’épreuve, en mouvement, s’ouvrent ; les imaginaires voltigent pour inventer des spectacles et faire vivre le cirque d’aujourd’hui.

Le Marathon des Mots – Du 22 au 27 juin

La 19e édition du Marathon des Mots signe son retour du 22 au 27 juin avec de nombreux rendez-vous littéraires entre rencontres et lectures. Découvrez les temps forts à Toulouse !

> https://www.toulouseblog.fr/cette-semaine-le-marathon-des-mots-sinstalle-a-toulouse/

Montauban en Scène – 22 au 25 juin

Avec 12 artistes incroyables, le festival Montauban en Scène revient cette semaine pour une 9e édition très riche !

Montauban en Scènes revient du 22 au 25 juin avec une programmation riche de 12 artistes venant fouler la grande scène du jardin des Plantes à l’occasion de ce festival devenu un incontournable de l’été. Au fil des ans, Montauban en Scènes a su se hisser à la hauteur des plus beaux festivals du sud de la France pour accueillir plus de 25000 festivaliers en 4 jours !

> infos : https://www.toulouseblog.fr/orelsan-m-juliette-armanet9e-edition-de-montauban-en-scene/

Ouverture du Musée des Augustins samedi !

Du 24 juin au 16 octobre 2023, le musée des Augustins ouvrira partiellement cet été pour accueillir le public de manière originale. La réouverture totale du musée est prévue au début de l’année 2025.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-musee-des-augustins-ouvrira-partiellement-cet-ete/

Green Pink Festival

Le Green Pink, le festival vert de la ville rose, est de retour les 23 et 25 juin prochain au Jardin des Plantes avec un joli line up. Les programmateurs ont su concevoir deux dates musicales éclectiques avec une programmation aux petits oignons. Le vendredi, on aura rendez-vous dès 19h avec Hyl, Treize, Arbas, Félix et Baboucan & The Fine Asses.

Le dimanche, c’est dans l’après midi qu’on profitera de la musique des jeunes artistes présents. Dès 14h, au programme, Jacky Blvck, Hondes, Mélys, Yog ou encore Duchazaud.

> https://www.toulouseblog.fr/deuxieme-edition-pour-le-green-pink-festival/

Raid Handisport du 23 au 25 juin

Du 23 au 25 juin, le Raid Handisport s’installe à la Prairie des Filtres pour une événement sportif unique en son genre.

Le «Raid Handisport 31» est né il y a maintenant 8 ans pour favoriser l’expression de tous à travers la pratique sportive. Cet événement représente une véritable mise en lumière du Handisport et devient rendez-vous sportif incontournable. Le comité d’organisation a choisi la ville de Toulouse pour son édition 2023.

> https://www.toulouseblog.fr/le-raid-handisport-le-weekend-prochain-a-toulouse/

Polnareff en concert – 23 juin

Michel Polnareff donnera un concert événement au Zénith Toulouse Métropole le 23 juin prochain. Pour la première fois, l’intégralité d’une tournée française aura lieu en scène centrale, avec un public à 360 degrés. Michel Polnareff mettra à l’honneur lors de ce spectacle les arrangements piano / voix de ses nombreux succès, tels qu’ils ont été enregistrés pour son nouvel album sorti à l’automne dernier.

Infos : https://www.toulouseblog.fr/michel-polnareff-la-semaine-prochaine-a-toulouse/