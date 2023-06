Deuxième édition pour le Green Pink Festival !

Partager Facebook

Le Green Pink, le festival vert de la ville rose, est de retour les 23 et 25 juin prochain au Jardin des Plantes avec un joli line up.

En plein coeur de la ville rose, un joli événement aura lieu pour la deuxième année : le Green Pink Festival. A l’origine, Green Pink est un dénicheur de talent. Il sélectionne des artistes émergent.es de tout style de musique, les programme dans son festival et les emmène en tournée dans toute la France pour les aider à construire leur carrière. Puis, un festival a lieu avec des artistes locaux pour un moment écoresponsable et musical.

Les programmateurs ont su concevoir deux dates musicales éclectiques avec une programmation aux petits oignons. Le vendredi, on aura rendez-vous dès 19h avec Hyl, Treize, Arbas, Félix et Baboucan & The Fine Asses.

Le dimanche, c’est dans l’après midi qu’on profitera de la musique des jeunes artistes présents. Dès 14h, au programme, Jacky Blvck, Hondes, Mélys, Yog ou encore Duchazaud.

Vous l’aurez compris, le Green Pink Festival s’installe pour deux belles dates à Toulouse.

Green Pink

23, 24 et 25 juin 2023

Jardin des Plantes de Toulouse

Entrée Gratuite

greenpinkfestival.com