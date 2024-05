En mai, pourquoi les fontaines toulousaines passent au rouges ?

Partager Facebook

Les fontaines de la ville rose passeront au rouge pour sensibiliser sur le cancer de la vessie tout le mois de mai.

Le Mois de la Vessie s’ouvre ce 1er mai. Et prendra à Toulouse, une couleur toute particulière. Propulsé par l’Association Française d’Urologie (AFU) qui regroupe 90% des urologues français, cet évènement annuel a pour vocation de sensibiliser le grand public afin de mieux prévenir ce cancer aussi méconnu que dévastateur qui touche entre 13 000 et 20 000 nouvelles personnes chaque année en France.

Les urologues toulousains ont décidé pour cette 4ème édition de déployer localement un programme complet d’actions d’information et de sensibilisation afin de toucher un public aussi large que possible et faire reculer ce cancer encore trop meurtrier.

Les fontaines toulousaines passent au rouge

Afin de marquer les esprits, les urologues toulousains ont eu l’idée de teinter les fontaines des grandes places toulousaines en rouge, symbolisant ainsi le sang dans les urines.

Début mai et durant tout le mois, les eaux des fontaines des places Wilson, de la Trinité, Dupuy, des Puits-Clos, du Grand-Rond ou encore du Palais de Justice se teinteront de rouge dès la tombée de la nuit pour adopter et médiatiser la cause défendue ardemment par les urologues toulousains et soutenue pour cette opération inédite par la Mairie de Toulouse.

Des stickers collés à proximité de ces fontaines porteront la signature de la campagne 2024 « Urines rouges, je me bouge » et un QR renvoyant vers les pages dédiées du site internet de l’AFU.

Aussi, des réunions d’informations auront lieu tout le mois de mai pour sensibiliser les toulousains à ce cancer très répandu chez les hommes de plus de 70 ans.