En juillet, l’Envol des Pionniers se veut audacieux !

Les samedi 6 et dimanche 7 juillet 2024, L’Envol des Pionniers propose au public, quel que soit son âge, de sortir de sa zone de confort, en participant à l’événement Tous Audacieux !

Le temps d’un week-end, de nombreuses activités et ateliers seront proposés pour permettre à chacun de tester sa propre audace, à l’image des pilotes de l’Aéropostale, qui prenaient tous les risques pour transporter du courrier et relier les gens entre eux, de Toulouse à l’Amérique Latine. L’ensemble de L’Envol des Pionniers sera en accès libre et gratuit les samedi 6 et dimanche 7 juillet, en intérieur et en extérieur. Les animations occuperont notamment tout le « champ d’aviation », d’où décollaient les pilotes Mermoz, Guillaumet ou Saint Exupéry.

A la suite d’un appel à projets, une programmation a été imaginée pour que du samedi 6 juillet à 13h jusqu’au dimanche 7 juillet à 18h, L’Envol des Pionniers permette au public de vivre de nouvelles expériences et ose lâcher prise pour tenter l’inédit !

Monter sur scène et chanter avec des vrais musiciens, en live, devant des centaines de personnes

Samedi 6 juillet, à partir de 20h, un karaoké géant et live sera proposé sur la scène extérieure, installée sur le champ d’aviation. 5 musiciens live accompagneront tous les audacieux qui oseront monter sur scène pour chanter leurs morceaux favoris, devant des centaines de personnes.

Se mettre dans la peau d’un pompier, et intervenir au service des autres

Dans le cadre du week-end Tous Audacieux ! les pompiers de Haute-Garonne (SDIS 31) ont imaginé plusieurs activités pour petits et grands, avec des parcours spécifiques qui permettront à chacun de développer une audace… utile !

Danser avec un inconnu, le temps d’une rencontre musicale

Relier les gens entre eux, telle était la mission des pilotes de l’Aéropostale, qui transportaient divers courriers entre les pays et les continents. C’est l’aventure que raconte le site culturel L’Envol des Pionniers. Pourquoi ne pas « se relier » encore, le temps d’une chanson partagée, et danser avec un inconnu ?

Décarboner un avion, en construisant un aéronef à hydrogène

Dans les années 20, les pionniers des équipes des lignes Latécoère ont su relever, avec audace, les défis des débuts de l’aéronautique (fiabilité, autonomie des avions, sécurité…).

Les défis d’aujourd’hui imposent la même audace, pour imaginer des avions moins énergivores, et plus respectueux de l’environnement. Au public de se frotter à ces nouveaux défis.

Prendre de la hauteur comme un acrobate et se risquer au funambulisme

Dans les années 20, les pilotes naviguaient à vue, se repérant grâce aux routes, fleuves, canaux, et autres rivages… Plusieurs ateliers proposeront aux visiteurs de prendre eux-aussi de la hauteur : de la slack-line au funambulisme, en passant par des dispositifs de réalité virtuelle permettant de ressentir l’audace de la voltige.

Devenir figurants du nouveau clip vidéo d’Omar Hasan, chanteur baryton argentin

A la manière des pilotes de l’Aéropostale, qui reliaient Toulouse à l’Amérique du Sud, le chanteur baryton Omar Hasan n’a de cesse de tisser des ponts entre l’Argentine, sa terre natale, et la France, sa terre de cœur. C’est naturellement à L’Envol des Pionniers qu’il tournera le prochain clip de sa nouvelle chanson « Mar de Estrella » pendant le week-end « Tous Audacieux ! », avec des figurants recrutés sur place !

D’autres activités audacieuses seront également proposées : réaliser une fresque collaborative géante, s’initier aux danses des Années Folles, rencontrer un pilote de l’Aéropostale…

Accès libre et gratuit, sur réservation via ce lien https://www.lenvol-des-pionniers.com/