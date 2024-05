Toulouse. La Piste des Géants se transforme !

Partager Facebook

Ce samedi 4 mai, La Piste des Géants à Toulouse organise une grande fête pour célébrer la végétalisation de cet espace unique.

Berceau des pionniers de l’Aéropostale situé au cœur de Toulouse Aerospace, la « Piste des Géants » se végétalise pour devenir, d’ici à 2026, un nouveau parc de 4,5 hectares dédié aux loisirs et à la promenade. Toulouse célèbre sa métamorphose ce samedi 4 mai. Toute la journée de 10h30 à 17h30, petits et grands pourront profiter d’ateliers et d’animations (musique, échassiers), découvrir le projet grâce à une exposition pédagogique et à des visites commentées du site.

Un nouveau espace vert

Située au cœur du quartier Toulouse Aerospace, la Piste des géants deviendra un nouveau parc de 4,5 hectares, dédié aux loisirs et à la promenade :

1639 arbres plantés

28.000 m2 de revêtement de piste démoli (désimperméabilisation)

18.000 m2 de pleine terre plantée

2.000 m2 d’espaces de loisirs (aire de jeux pour enfants, agrès sportifs, terrain de basket, parcours de glisse, tables de ping-pong, terrains de pétanque…)

1,2 km de nouvelle piste cyclable (REV 12)

Photo : La Graine Studio (CP)