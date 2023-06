Michel Polnareff la semaine prochaine à Toulouse

Partager Facebook

Michel Polnareff donnera un concert événement au Zénith Toulouse Métropole le 23 juin prochain.

Michel Polnareff aime surprendre. Iconique, moderne et toujours irrévérencieux, on s’habitue à le voir là où personne ne l’attend. Après plusieurs années loin des projecteurs, il est de retour pour une tournée événement d’une quinzaine de dates. Michel Polnareff se produira sur une scène centrale innovante, non seulement à l’Accor Arena de Paris mais également dans les différents Zénith et Arena de France, Suisse et Belgique.

Pour la première fois, l’intégralité d’une tournée française aura lieu en scène centrale, avec un public à 360 degrés. Michel Polnareff mettra à l’honneur lors de ce spectacle les arrangements piano / voix de ses nombreux succès, tels qu’ils ont été enregistrés pour son nouvel album sorti à l’automne dernier.

A Toulouse, le public a rendez-vous le 23 juin prochain au Zénith Toulouse Métropole.

Infos et réservations: www.box.fr