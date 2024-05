Festi Bou’Chou, le rendez-vous jeune public à Pechbonnieu

Partager Facebook

Festi Bout’Chou célébrera sa 19ème édition le dimanche 2 juin 2024 à Pechbonnieu avec un joli programme pour toute la famille.

Organisé et porté par la communauté de communes des Coteaux Bellevue, le festival pour enfants Festi Bout’Chou célèbrera sa nouvelle édition le dimanche 2 juin 2024 avec pour ambition de transcender nos différences en s’attachant à ce qui nous rassemble. Cet événement emblématique promet une journée de divertissement familial inoubliable.

Dès sa création en 2004 sur la commune de Pechbonnieu, l’ambiance est donné, cet évènement s’adresse aux enfants, des tout-petits aux adolescent·es sans oublier leurs parents, autour d’une programmation éclectique sur trois espaces dédiés aux arts vivants : l’espace Pit’Chou (0/3ans), l’espace Bout’Chou (3/6 ans) et l’espace Chou’Chou (tout public).

Dans un site entièrement décoré et fermé à la circulation, c’est une invitation à la fête et à l’exploration de la diversité à travers une trentaine de propositions artistiques variées. Théâtre, danse, musique, marionnettes, contes, cirque, jeux et déambulations… Tous les genres du spectacle vivant sont représentés par des artistes talentueux et engagés de la région.

Info et réservations : https://www.festiboutchou.fr/

Programmation complète ici !