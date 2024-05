Dimanche, Grand Transhumance de brebis de Villeneuve-lès-Bouloc à Launaguet

Partager Facebook

Dimanche 5 mai, à partir de 6h, 350 brebis partiront de Villeneuve-lès-Bouloc pour une grande transhumance de 17 km qui traversera 8 communes du nord-toulousain : Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc, Gargas, Labastide Saint-Sernin, Montberon, Saint-Loup Cammas, Saint-Geniès Bellevue et Launaguet.

Chaque année c’est l’un des événements du printemps. La Grande transhumance de brebis des Pyrénées de Villeneuve-lès-Bouloc à Launaguet aura lieu ce dimanche avec pas mois de 350 brebis traversant 8 communes. L’arrivée de la 9ème édition de la grande transhumance se fera au Château de Launaguet où le troupeau restera en écopâturage jusqu’à fin mai.

Un village gourmand autour des signes officiels de la filière ovine, l’IGP Agneau des Pyrénées et le Label rouge sélection des Bergers, sera installé devant le château. Les autres SIQO (Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine) du département seront aussi présents, Label Rouge « Gasconne des Pyrénées », AOP « Jambon Noir de Bigorre » et AOP « Vins de Fronton », avec de la restauration sur place, la possibilité d’acheter des produits locaux et un espace pour pique-niquer.

Diverses animations sont prévues : démonstration de filage de laine, animation musicale avec un groupe folklorique, jeux en bois et une animation “Dessine-moi un mouton”.

Ces brebis de race Tarasconnaises continueront leur transhumance dès le mois de juin en estive à Bourg d’Oueil, d’où elles descendront en septembre pour agneler.

Les brebis appartenant à un éleveur de Sepx sont arrivées par camions début mars à Launaguet pour un pâturage sur environ 150 hectares de friches. Les surfaces mises à disposition sont en constante augmentation, avec les communes qui se rajoutent au projet au fil des années, comme celle de l’Union depuis 2022.

Cette action d’écopâturage, qui a démarré il y a 9 ans, a permis de pérenniser l’activité des éleveurs ovins, d’entretenir des espaces communaux et privés.