Orelsan, M, Juliette Armanet…9e édition de Montauban en Scène

Avec 12 artistes incroyables, le festival Montauban en Scène revient cette semaine pour une 9e édition très riche !

Montauban en Scènes revient du 22 au 25 juin avec une programmation riche de 12 artistes venant fouler la grande scène du jardin des Plantes à l’occasion de ce festival devenu un incontournable de l’été. Au fil des ans, Montauban en Scènes a su se hisser à la hauteur des plus beaux festivals du sud de la France pour accueillir plus de 25000 festivaliers en 4 jours !

Et encore une fois, les organisateurs nous gâtent avec un casting 5 étoiles pour cette 9e édition de Montauban en Scène. Le public s’installera dans un cadre unique pour voir M, Orelsan, Juliette Armanet ou encore M Pokora et tant d’autres.

12 artistes à l’affiche de la 9ème édition de Montauban en Scènes

Juliette Armanet, M. Pokora, – M -,… l’édition 2023 du festival montalbanais s’annonce d’ores et déjà une belle réussite :

Jeudi 22 juin

• Julien Granel – Pointe d’électro, soupçon de pop, de funk et de rock, pour une soirée unique.

• EARTH, WIND AND FIRE Experience by Al McKay – Du jazz et du funk pour un retour immédiat dans les 80’s.

Juliette Armanet – Mélange de variété française et d’électro, porté par des paroles poétiques.

Vendredi 23 juin

• Stéphane – Accompagnée de sa guitare, la chanteuse propose un concert unique, alliant rock et tendre poésie.

• Yuri Buenaventura – Une soirée entrainante avec le chanteur de salsa colombien.

M. Pokora – Artiste pop, véritable « star » de la scène française.

Samedi 24 juin

• Charles J – House musique, empreinte de soul et de disco.

• Klingande – De la Tropical House et du saxophone pour danser toute la nuit.

• Orelsan – Touche de rap français pour cette belle soirée musique actuelle.



Dimanche 25 juin

• Annie Lalalove – Une soirée en compagnie de la « feelgood music » d’Annie Lalalove.

Fatoumata Diawara – La chanteuse franco-malienne

– M – – Incontournable de la scène française !

Une scène tremplin

Montauban en Scènes a souhaité mettre en avant plusieurs artistes locaux en installant une scène tremplin au kiosque des allées Mortarieu. Chaque soir, un groupe ou un artiste se produira en ouverture de la soirée. Le grand gagnant de la sélection ouvrira la soirée du dimanche 25 juin sur la grande scène du jardin des plantes.

On pourra découvrir Eyal, Ouais, Mungocannibale, 19 rue de l’étoile, Paddang et Luvang.

Infos : https://montauban-en-scenes.fr/