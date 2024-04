On connait les porteurs de la flamme à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le joueur du Stade toulousain, Romain Ntamack, et le gardien du TFC, Guillaume Restes porteront la flamme Olympique le 17 mai prochain à Toulouse.

La Haute-Garonne accueillera le Relais de la Flamme Olympique le vendredi 17 mai 2024. Elle constituera la 9e étape de ce parcours, qui traversera 400 villes pendant plus de deux mois à travers la France.

Six porteurs de Flamme individuels, trois femmes et trois hommes, ont été désignés par le Conseil départemental, en lien avec le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024. Romain Ntamack (joueur du Stade Toulousain), Coralie Gonzalez Goalball (membre de l’équipe de France de Goalball), Brianna Vidé (membre de l’équipe de France de para-escrime), David Berty (joueur du Stade de Toulouse Olympique XIII), Rim Bennama (membre de l’équipe de France de boxe anglaise) et Guillaume Restes (TFC et Equipe de France Espoirs).

« Ces six sportifs représentent à la fois les valeurs d’égalité, d’excellence sportive haut-garonnaise et de dépassement de soi. Nous avons fait le choix de sportives et sportifs de haut niveau, à parité femmes-hommes, avec des sportifs olympiques et paralympiques », explique Sébastien Vincini.

Le Conseil départemental a également fait le choix d’inviter 24 citoyennes et citoyens issus de la société civile à participer à ce moment historique en composant la haie d’honneur qui entourera le dernier relayeur de la Flamme avant l’allumage du chaudron au stade Ernest Wallon à Toulouse. Ce sera Romain Ntamack qui allumera le chaudron où la flamme passera la nuit dans la ville rose !