Le Festival Plein Phare prend l’air ce week-end à Toulouse

Le Plein Phare Festival installe sa scène à l’observatoire de Pech David Toulouse pour des lives du 3 au 5 mai !

Le Plein Phare Festival est de retour à Toulouse, illuminant la ville du 2 au 5 mai 2024. Sur la colline de Pech-David, la scène électronique locale prend vie avec une programmation éclectique et envoûtante.

Préparez-vous à danser sous le soleil sur un dancefloor en plein air, tandis que des artistes de renom et des talents émergents se succèdent sur une immense scène. Du groove funky aux basses percutantes, cette expérience musicale promet une immersion totale dans l’énergie vibrante de la culture électronique.

En chiffre c’est 35h de musiques electro, des afters au Bikini et au Rex, 6000m2 d’open air, des bars, de la restauration sur place et plus de 40 artistes sur trois jours de fêtes. Immanquable on vous dit !

Réservations : https://billetterie.n-prod.com/plein-phare-festival-2024-open-air-toulouse-pech-david.html

𝐋𝐈𝐍𝐄-𝐔𝐏

𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 / 𝐀𝐬𝐬𝐨 / 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥𝐬

50CL • Club Chameau • Coliseum • Cosmic Records • Culte • Biphase • Fall Industry • Hibri • Karnage • Komet • Les Jolies Musiques • Moon Trip • Peak Time • Plein Phare • Regarts • Rêve Party • Sagouins Crew • S.Orror • Subkultur • Ted Records • Tou Fckn Louz • TTC • Vandal Crew • Vaporized Records • Women Bass

𝐕𝐄𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃𝐈 𝟎𝟑 𝐌𝐀𝐈 • 18h00 – 00h00

Atolla • Camille Trb • Juria

K!ssy • Nar6 • Ratus

+ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐑𝐞𝐱 𝐝𝐞 𝐓𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬𝐞

Wallis live (BPitch / Jell)

Akrav • Iris Oiram live • Total Rekurt live • Twelve Trees live

𝐒𝐀𝐌𝐄𝐃𝐈 𝟎𝟒 𝐌𝐀𝐈 / 14h00 – 00h00

Danke AL• Habb • Hu Bee • Marcel DK b2b Milio Ruando

Max TenRoM b2b Drizer AC • Ødessā live

Peter Palace • Pzyon• Simon Erar • SKS

+ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐁𝐢𝐤𝐢𝐧𝐢

Artisan • Ilusion b2b Osmode • Plein Phare Crew

Kasaey b2b Rinma • Sara_Labb

+ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐑𝐞𝐱 𝐝𝐞 𝐓𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬𝐞

Matrakk • Ghaston • Hypijump • Kichta • V!tts

𝐃𝐈𝐌𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝟎𝟓 𝐌𝐀𝐈 / 14h00-20h00

APLN • Bermude • Cesous

Jahma• POD.r • Roumee