Toulouse. L’été fait son grand retour à la Friche Gourmande !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dès le 2 mai 2024, la Friche Gourmande lancera sa saison estivale ! Comme chaque année, le lieu se transforme en guinguette géante pour offrir à ses fidèles fricheurs un été tout en douceur à deux pas du centre-ville de Toulouse.

Exit les après-skis, les igloos et les télécabines, la déco hivernale laisse place aux pergolas, palmiers, guirlandes lumineuses et canapés ultra confort. Coté Food, après l’Italie en 2023, la Friche Gourmande nous embarque cette année sur la Côte Atlantique avec La Pintxeria et ses spécialités Basques – Pintxos, manchego, croquetas de jambon serrano, patatas bravas, tartinables, churros, et des salades pour le midi.

Les Restos Les Mecs au Camion et les Filous troquent quant à eux leurs recettes d’hiver pour des créations estivales !

Coté animations, le terrain de pétanque, les jeux de molkky, la table de ping-pong, le baby-foot géant, les fléchettes… reprennent aussi du service pour les moments de jeux en extérieur.

Dès le jeudi soir, le Food court propose des soirées concerts et des DJ sets. Des soirées à thème seront aussi à retrouver tout au long de l’été.

Avis aux amateurs : La Friche Gourmande diffusera les matchs de L’Euro Foot 2024 sur grand écran en extérieur (et en intérieur les jours de pluie).

Infos pratiques :

La Friche Gourmande – 10 Impasse Didier Daurat,

31 400 Toulouse

Ouverture le mardi et mercredi de 17h à 00h

Le jeudi de 12h à 14h et 17h à 1h

Le vendredi de 12h à 14h et 17h à 2h

Le samedi de 19h à 2h

Réservations : https://www.lafrichegourmandetoulouse.com/