Un été au couvent des Jacobins

Le Couvent des Jacobins, à Toulouse, propose plusieurs rendez-vous durant l’été. A commencer par une soirée guinguette ce vendredi 30 juin.

Il est un de ces lieux qu’on adore visiter. Un lieu hors du temps, peu importe la saison. Avec l’été, le Couvent des Jacobins se préparent à recevoir les visiteurs à travers différents moments. Lors des prochaines semaines, on pourra revivre l’histoire avec des comédiens, petit déjeuner, profiter de la guinguette, découvrir le couvent à travers des visites spéciales ou encore profiter de la grande exposition « La fabrique de l’Opéra du Capitole ».

Soirées Guinguette les 30 juin et 25 août

Le Couvent des Jacobins reprend ses habitudes pour deux rendez-vous conviviaux et festifs. En plein air, dans un cadre unique, prenez l’apéro en musique avec des musiciens, des djs, des jeux..

Petit Déjeuner – Le 5 juillet

Dégustez votre café du matin et de savoureuses viennoiseries au coeur du cloitre. Jeux et questions au rendez-vous.

Histoire Vivante – 8 et 9 juillet

Après le succès des premières éditions, le Couvent des Jacobins revient avec une 3e édition de Voyage dans le Temps. Lors de deux journées, visitez le couvent et partez à la rencontre de personnages en costumes d’époque et laissez-vous surprendre par leur histoire. Sur place une vingtaine de comédiens raconteront des anecdotes sur ceux qui ont passé une tête au Couvent. Immanquable !

La Fabrique de l’Opéra

Jusqu’au 24 septembre 2023, le Couvent des Jacobins présente l’exposition « La Fabrique de l’Opéra du Capitole ». Pénétrez dans les secrets des ateliers de fabrication des décors, costumes, perruques et accessoires conçus pour les ballets et les opéras du Capitole.Parmi ces trésors, il sera possible d’admirer les costumes de Casse-Noisette, et d’Ariane à Naxos mais également l’extraordinaire escalier de La Walkyrie signé par le décorateur Ezio Frigerio ou encore des impressionnantes perruques imaginées par Christian Lacroix pour Un ballo in maschera.

L’occasion de revenir sur une période méconnue de l’histoire du Couvent des Jacobins qui a hébergé les ateliers de l’Opéra national du Capitole de 1954 à 1981 dans l’ancien réfectoire.

> https://www.toulouseblog.fr/exposition-entrez-dans-la-fabrique-de-lopera-du-capitole/

Pour en savoir plus sur le programme estival : https://www.jacobins.toulouse.fr/