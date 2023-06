Philippe Katerine ouvre le Festival de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Philippe Katerine présentera un spectacle exceptionnel à l’occasion du Festival de Toulouse ces samedi 1er et dimanche 2 juillet au Casino Barrière.

Pour ouvrir cette deuxième édition, le Festival de Toulouse fait confiance à Philippe Katerine, accompagné par Julie Depardieu et l’Orchestre National du Capitole dirigé par Bastien Stil. Philippe Katerine possède le goût de l’aventure et le démontre à chaque album, à chaque exploration artistique. Il peut passer d’un piano-voix à une collaboration avec un maître de l’électro. Si le minimalisme lui réussit, c’est aux côtés d’un orchestre symphonique qu’il va bousculer les codes de la pop. Des versions de ses chansons, réarrangées par Lucas Henri, mettront à l’honneur l’univers symphonique. Une création sous l’influence esthétique de la musique française début XXe, de Debussy/Ravel au Groupe des Six. Un chambardement pop en perspective.

Artiste moderne et protéiforme, Bastien Stil se distingue comme chef d’orchestre par son interprétation précise et engagée des répertoires symphoniques et lyriques, tant en France qu’à l’international. Il accompagnera Philippe Katerine dans ce spectacle exceptionnel !

Réservations : https://billetterie.festik.net/festivaldetoulouse/