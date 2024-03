La Nuit des Musées de retour en mai à Toulouse

Partager Facebook

La Nuit européenne des Musées sera de retour pour sa 20ème édition le Samedi 18 mai 2024 partout en France et notamment à Toulouse.

Rendez-vous incontournable, La Nuit des Musées permet au public, de tous âges et de tous horizons, de visiter gratuitement, en soirée et dans une ambiance festive, plus de 3000 musées en France et en Europe.

À cette occasion, les musées proposent de découvrir autrement leurs collections et expositions temporaires. Invité dès le plus jeune âge à voir les établissements culturels avec un nouvel œil, le public sera ainsi tenu en éveil par des parcours inédits, des visites commentées, des animations en plein air, du spectacle vivant, de la musique, de l’art culinaire, des projections et d’autres festivités insolites.

A Toulouse, les musées se préparent pour des programmations exceptionnelles, des animations, des spectacles dans plusieurs lieux comme le Musée Saint Raymond, le Muséum, le Quai des Savoirs, l’Envol des Pionniers ou encore le Musée des Abattoirs. Chaque année, c’est plus de 33 000 visiteurs pour la Nuit des Musées dans la ville rose.