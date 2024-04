40 artistes pour la grande exposition Layup à Toulouse

Partager Facebook

Le festival d’art urbain LayUp ouvrira les portes de sa nouvelle saison le 2 mai prochain en investissant un lieu XXL en plein centre de Toulouse, dans les anciens bureaux d’Orange, avec une quarantaine d’artistes.

L’un des beaux rendez-vous culturel de la ville rose fait son retour dès le 2 mai prochain. Pour cette quatrième édition, LayUp prend ses quartiers dans un lieu exceptionnel au cœur de Toulouse, investissant les vastes espaces de 3500 mètres carrés des anciens bureaux d’Orange, en attente d’une nouvelle destinée immobilière.

L’essence même de LayUp réside dans sa capacité à offrir un panorama complet de la scène contemporaine de l’art urbain. Plus de quarante artistes, locaux et internationaux, se réuniront pour transformer ce lieu en un véritable sanctuaire artistique.

Fresques monumentales, installations in situ, expositions de toiles et de photographies seront autant d’éléments qui viendront émerveiller les visiteurs. C’est aussi un véritable lieu de vie avec des ateliers graffiti, des visites guidées, des signatures de livres, des ventes de sneakers… et d’autres rendez-vous culturels. Sans oublier de quoi égayer vos papilles.

De plus, LayUp met un point d’honneur à valoriser les artistes de la région Occitanie, tout en ouvrant ses portes à des talents venus d’ailleurs, qu’ils soient français ou internationaux.

LayUp s’engage pour la parité en essayant de donner une place importante aux artistes féminines dans un milieu souvent dominé par les hommes.

LayUp Festival s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art urbain, une exposition à ciel ouvert dédié à l’art urbain et un lieu d’échanges et de découvertes pour petits et grands.

LE LINE UP 2024 :

100TAUR – ALEXONE – TILT – HOPARE – CEAF – SIDKA – DYVA – HAEK – DIFUZ

– KRET – LARS – HALF STUDIO – MAYE – MIST – MOMIES – MONDÉ – GAUTHIER

GENET – TAROE – MORCKY – NDEK – NIACK – PADRE – NICOLAS GIQUEL – POPAY

– PESO – SETHONE – PIET RODRIGUEZ – REDA IBRAHIM – REINIER LANDWEHR –

SMOLE – SEBASTIEN PRESCHOUX – STEPH COP – YEYEWELLER – FABIEN SANS – VEKS – STOM 500 – CERSO

LES TEMPS FORTS

Jeudi 2 mai 2024 à partir de 18 h : Vernissage public

Week-end du 4 et 5 mai 2024 : Autour de l’art urbain

Pont du 9 et 10 mai & Week-end du 11 et 12 mai : Kids & Hip-hop

Samedi 1er juin : Jam Sô Fresh – Hip-hop

Week-end du 8 et 9 juin 2024 : Sneakers Addict

Week-end du 15 et 16 juin 2024 : Food Court

INFOS PRATIQUES

11-13 BOULEVARD DELACOURTIE, 31400 TOULOUSE

du 2 mai au 23 juin 2024

www.expolayup.com