Exposition : Entrez  dans la Fabrique de l’opéra du Capitole !

Du 6 mai au 24 septembre 2023, le Couvent des Jacobins présentera l’exposition « La Fabrique de l’Opéra du Capitole ». Pénétrez dans les secrets des ateliers de fabrication des décors, costumes, perruques et accessoires conçus pour les ballets et les opéras du Capitole.

Cette exposition, proposée en partenariat avec l’Opéra national du Capitole, présentera près de 150 pièces exceptionnelles dans une scénographie spectaculaire et immersive.

Parmi ces trésors, il sera possible d’admirer les costumes de Casse-Noisette, et d’Ariane à Naxos mais également l’extraordinaire escalier de La Walkyrie signé par le décorateur Ezio Frigerio ou encore des impressionnantes perruques imaginées par Christian Lacroix pour Un ballo in maschera.

L’occasion de revenir sur une période méconnue de l’histoire du Couvent des Jacobins qui a hébergé les ateliers de l’Opéra national du Capitole de 1954 à 1981 dans l’ancien réfectoire.

Un savoir faire

L’exposition abordera le savoir-faire des différents métiers de la création : de la direction artistique aux ateliers de production (peinture, sculpture, ferronnerie, couture, etc.) en passant par les rôles du scénographe et du bureau d’études.

Des panneaux explicatifs permettront de découvrir les techniques propres à chaque métier dont le travail, aussi minutieux que créatif, fascine. Maquettes, esquisses, affiches et enregistrements vidéo seront également à l’honneur.

Une occasion rêvée de plonger dans les coulisses de l’Opéra national du Capitole et de découvrir un artisanat d’art du plus haut niveau qui prélude à la magie du spectacle !

Pour toute réservation en ligne de visites et animations : billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr