La Médiathèque de Toulouse présente l’exposition événement Morfosonic !

Du 8 février au 6 juillet 2024, la Médiathèque José Cabanis de Toulouse recevra l’exposition Morfosonic – musiques dessinées, sous la direction artistique du studio de design Pépite.

À partir de février 2024, la Bibliothèque de Toulouse propose d’immerger les visiteurs dans deux univers sensoriels intimement liés qui se nourrissent l’un l’autre : la musique et le graphisme. Un temps fort qui donnera lieu à une programmation originale pendant plusieurs mois avec en point d’orgue l’exposition inédite, Morfosonic, imaginée par le studio de design graphique Pépite…

Différentes animations seront programmées de février à juillet 2024, dans 6 bibliothèques et médiathèques du réseau : médiathèques Empalot, Grand M, José Cabanis, des Minimes, Saint-Cyprien et la Bibliothèque Nomade.

Exposition Morfosonic, musiques dessinées

Portée par Pépite, cette exposition ose les analogies entre les dispositifs d’interface (logiciels, circuits, écrans) permettant de créer des images et des mélodies.

La notation musicale, durant des siècles, à travers différentes formes graphiques, s’est adressée exclusivement aux humains, aujourd’hui, à travers les langages numériques, la partition est interprétée par les machines. Morfosonic laisse la part belle à la poésie des instruments numériques contemporains, dans le cadre des pratiques d’artistes et de designers.

Découvrez des procédés interactifs et ludiques à expérimenter, pour créer par vous-même, ainsi que des nouvelles esthétiques ! « Nous voulions vraiment susciter la réflexion sur la notion de création, mais aussi d’instrument, d’interface. […] Nous souhaitons ainsi impliquer le public en lui proposant d’interagir avec les dispositifs par le biais d’expériences ludiques en temps réel. » explique l’équipe Pépite, collectif fondé en 2015 avec neuf designers dans son équipe.

L’exposition présentera aussi le travail de designers contemporains tels que Félicité Landrivon, Pierre Vanni, le studio Superscript2 dont la pratique contemporaine au service de commandes dans le domaine musical mérite une mise en lumière.

En parallèle de l’exposition Morfosonic, d’autres animations seront à découvrir dans les bibliothèques de Toulouse qui explorent avec divers regards cette complicité entre l’art graphique et la musique comme l’Exposition Distrographie des Musicophages et Magma.

Le Petit Plus :

L’exposition Morfosonic aura droit à un vernissage exceptionnel à la Médiathèque José Cabanis le 8 février à 18h suivi du DJ Set de Patxi et Mangabey à 19h.