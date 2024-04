Toulouse entre en croisade dans une exposition événement !

Partager Facebook

A partir du 5 avril, et jusqu’au 5 janvier 2025, le Musée Saint-Raymond et le Couvent des Jacobins accueillent l’Exposition événement « Cathares, Toulouse dans les croisades ». Une première en France !

Devenu un objet de tourisme et de culture populaire, le « catharisme » a aujourd’hui largement dépassé nos frontières pour devenir un véritable phénomène international. Sous le commissariat du Musée Saint-Raymond, « Cathares ». Toulouse dans la croisade est la première exposition de grande ampleur consacrée à ce sujet en France.

Conçue comme un seul et même parcours, cette exposition inédite sera déployée pendant 9 mois sur deux lieux : le Musée Saint-Raymond et le Couvent des Jacobins à Toulouse. On voyagera dans un monde entre Cathares, châteaux, inquisition, bûchers…et croisade contre les Albigeois (1209-1229). Une plongée dans le XIIIe siècle à travers les grands événements, des grandes figures comme Simon de Montfort mais aussi autour de plusieurs questions toujours en débat actuellement.

Ce sont plus de 300 objets qui viendront illustrer le propos de l’exposition : documents d’archives exceptionnels prêtés par des institutions prestigieuses telles que la Bibliothèque nationale de France ou les Archives nationales, objets archéologiques inédits, œuvres sculptées ou peintes, matériel de reconstitution historique de qualité scientifique (costumes, armement)…

Exposition de la Canso pour la première fois !

Pour la première fois, le manuscrit de la fameuse Canso (chanson de la croisade albigeoise) sera exposé à Toulouse au Musée Saint-Raymond avec le célèbre Traité de Paris qui entérina la soumission des comtes de Toulouse à la couronne capétienne. Des dispositifs sonores, numériques et interactifs viendront enrichir l’expérience de visite, dont un dispositif ludique tout public qui invitera les visiteurs à composer leur propre chronique de la croisade contre les Albigeois.

Cette grande exposition se déverse à travers différents lieux comme le Couvent des Jacobins avec un volet « Hérésies et Hérétiques » et « Le Catharise » en débat et le Musée Saint Raymond avec « Toulouse Assiégée » et « La Croisade contre les Albigeois » pour une plongée historique dans le XIIe-XIIIe siècle.

Informations pratiques :

du 5 avril 2024 au 5 janvier 2025

au Musée Saint-Raymond et au Couvent des Jacobins

De 10 h à 18 h, du mardi au dimanche.

Fermeture les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

TARIFS : 12 € / 8 € (Billet valable pour les deux sites)

> saintraymond.toulouse.fr

> jacobins.toulouse.fr