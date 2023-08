TV. Canal + propose un documentaire exceptionnel sur Antoine Dupont 

Partager Facebook

Dimanche 2 septembre, la cellule sport de Canal + nous offre un documentaire sur le demi de mêlée international du XV de France et du Stade toulousain à six jours de la Coupe du Monde.

Dans une semaine, le monde du rugby aura les yeux rivés sur le Stade de France et l’ouverture de la 10e Coupe du Monde de Rugby. Pour faire grimper la pression, Canal + va proposer ce samedi 2 septembre à 19h un documentaire sur la star du Top 14 et du XV de France, Antoine Dupont. Le journaliste Guilhem Garrigues nous raconte l’histoire du joueur du Stade Toulousain dans « Dupont naturellement ». Ce documentaire CANAL+, totalement inédit, revient sur son histoire, son parcours, avec les témoignages de ses proches et de ceux qui ont croisé sa route. Antoine Dupont lui-même, témoigne et se livre dans ce document unique.

Le documentaire est à voir en direct ce samedi sur Canal + puis sur My Canal.