Le Stade Toulousain S’Offre un 24e Bouclier de Brennus au Terme d’une Finale Épique !

Saint-Denis, France – Dans une rencontre mémorable qui restera gravée dans les annales du rugby français, le Stade Toulousain a décroché son 24e titre de champion de France en s’imposant (39-33) face à une valeureuse équipe de l’Union Bordeaux Bègles, ce samedi 28 juin, au Stade de France. Au terme d’un match haletant et indécis, les Rouge et Noir, héroïques, ont su trouver les ressources nécessaires pour terrasser leurs adversaires au bout des prolongations.

Malgré l’absence de plusieurs cadres (Ange Capuozzo, Antoine Dupont, Peato Mauvaka, Alexandre Roumat) et une chaleur moite avoisinant les 30 degrés, cette finale du Top 14 a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle d’une intensité rare.

Un Duel d’Artilleurs pour Lancer les Hostilités

La partie a débuté par un véritable chassé-croisé entre les buteurs. Maxime Lucu a ouvert le score pour Bordeaux dès la 2e minute, mais Thomas Ramos a rapidement répliqué (5e). Le Bordelais a redonné l’avantage aux siens (9e), avant que Ramos ne réponde à nouveau (21e). Une dernière pénalité girondine à la 27e minute a maintenu le suspense.

Le Stade Toulousain a ensuite montré des signes d’accélération. Après une tentative d’essai avortée de Julien Marchand à quelques centimètres de la ligne (30e), Anthony Jelonch a surgi sur une magnifique combinaison pour plonger en terre promise (31e). Dans la foulée, Guido Petti (UBB) a écopé d’un carton jaune.

Une Fin de Première Mi-Temps de Folie

Alors que Bordeaux semblait subir la pression défensive, Maxime Lucu a débloqué la situation d’une diagonale rasante millimétrée pour Damian Penaud, qui n’a eu qu’à conclure (35e). Mais Toulouse a rapidement réaffirmé sa domination en mêlée. Thomas Ramos a opté pour la pénaltouche, et les avants toulousains ont offert un maul pénétrant d’école, conclu par l’intenable Jack Willis (39e). À la pause, le Stade Toulousain menait (20-16).

Toulouse Prend le Large, Bordeaux S’accroche

Le début de la seconde période a vu Bordeaux revenir fort, concrétisant par un essai de Matthieu Jalibert suite à un énième coup d’envoi mal géré par les Toulousains (42e). Coup dur pour le Stade Toulousain avec la sortie sur blessure de Romain Ntamack, touché à l’épaule. Cependant, les champions de France en titre ont imposé à nouveau la puissance de leurs avants, et Jack Willis a répondu du tac au tac à l’affront girondin (45e).

Sur une action confuse, l’arbitre a sanctionné un plaquage dangereux sur Thibaud Flament, entraînant le deuxième carton jaune pour Bordeaux (Pierre Bochaton). Thomas Ramos en a profité pour creuser l’écart sur pénalité (55e, puis 62e).

Des Derniers Instants Intenses et le Tournant des Prolongations

Alors que le Stade Toulousain semblait avoir fait le break, Bordeaux a démontré toute l’étendue de son talent. Guido Petti a relancé le suspense en réduisant le score (70e) après une très longue action. Les deux équipes se sont retrouvées au coude à coude, le jeu devenant plus fermé, et le temps semblant s’étirer pour les supporters toulousains.

La faute fatidique est survenue, offrant à Maxime Lucu l’opportunité d’égaliser à 30 mètres, envoyant les deux équipes en prolongations (80e). Le score était alors de 33-33.

L’Enjeu Tue le Jeu, mais le Stade Toulousain Tient Bon

La prolongation a été irrespirable, marquée par l’enjeu et une intensité défensive de tous les instants. Le beau jeu a cédé la place à une bataille tactique où chaque équipe cherchait la faute de l’adversaire. Après un échange de coups de botte, la pénalité tant convoitée a été accordée à Thomas Ramos (95e), qui a donné une bouffée d’oxygène aux siens. La défense toulousaine, héroïque, a mis les barricades.

Thomas Ramos a scellé la victoire sur la sirène, offrant au Stade Toulousain un troisième titre consécutif et une fin de saison absolument héroïque. Les Rouge et Noir peuvent savourer leur 24e Bouclier de Brennus, une victoire arrachée avec les tripes et le cœur, face à un adversaire qui n’a jamais rien lâché.