Top 14 : La Finale Retransmise en Direct sur Écran Géant Place du Capitole !

Toulouse, l’événement que toute la Ville Rose attend est là ! Ce samedi 28 juin 2025, la Place du Capitole se transforme en un gigantesque stade à ciel ouvert pour la retransmission en direct de la Finale du Top 14. Un rendez-vous immanquable pour tous les amoureux du ballon ovale !

Le Stade Toulousain affronte l’Union Bordeaux Bègles dans ce qui promet d’être un match historique. Après une saison riche en émotions, nos Rouge et Noir ont une nouvelle opportunité de décrocher un 24ème Bouclier de Brennus et d’écrire une page de plus dans leur légende.

Venez-vous réunir en masse sur la Place du Capitole pour partager l’intensité de ce choc ! L’ambiance sera à coup sûr électrique, portée par la ferveur des milliers de supporters. C’est l’occasion parfaite de vibrer collectivement, de chanter à l’unisson et de pousser notre équipe vers la victoire.

Dress Code : Tous en Rouge et Noir !

Pour l’occasion, un seul mot d’ordre : DRESS CODE ROUGE ET NOIR ! Montrez fièrement vos couleurs et participez à cette marée écarlate et sombre qui fera de la Place du Capitole « The Place To Be ». Préparez-vous à chanter et à sauter, car « Qui ne saute pas n’est pas Toulousain ! »

Que vous soyez un supporter inconditionnel, une famille venue partager un moment fort, ou simplement curieux de vivre l’ambiance unique d’une finale de Top 14, ce rendez-vous est pour vous. Les enfants de 4 à 12 ans seront également les bienvenus pour encourager le Stade !

Infos Pratiques :

Date : samedi 28 juin 2025 à 21h00

Lieu : Place du Capitole, Toulouse