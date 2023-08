Une oeuvre en Lego offerte au Stade Toulousain

Partager Facebook

Le 6 septembre prochain, le brick-artist américain Nathan Swaya, remettra au Stade Toulouse et à son président Didier Lacroix, une œuvre originale en Lego.

Deux jours avant le début de la Coupe du Monde, Toulouse vibrera encore au rythme du ballon ovale avec un événement. Le plus célèbre des brick-artist, Nathan Sawaya, remettra au Stade Toulouse et à son président Didier Lacroix, une œuvre originale créée spécialement en hommage au rugby et au célèbre club. L’artiste fera spécialement le voyage depuis les Etats-Unis pour offrir ce cadeau au club Champion de France 2023.

En attendant, on peut toujours découvrir son exposition the Art of The Brick à l’Espace EDF Bazacle. Un véritable succès depuis son arrivé à Toulouse en juin dernier. Organisée par la société de production Exhibition Hub en collaboration avec la plateforme Fever, l’exposition évènement présente 70 sculptures XXL fabriquées intégralement en LEGO® par l’artiste américain Nathan Sawaya.

Au-delà des grandes œuvres classiques, comme le Penseur de Rodin, le Baiser de Klimt ou encore le Cri de Munch, l’exposition proposera des œuvres originales de Nathan Sawaya, le plus célèbre des brick-artist et ravira petits et grands avec le grandiose squelette de T-Rex de 6 mètres de long.

Et bonne nouvelle, d’après nos confères de France Bleu, l’exposition va se prolonger jusqu’à la fin de l’année 2023.