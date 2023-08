Toulouse. Fréquentation record à l’Opéra National du Capitole

Partager Facebook

A quelques semaines de la nouvelle saison, l’Opéra National du Capitole de Toulouse a dévoilé les chiffres pour 2022/23. Le succès est au rendez-vous et se confirme pour la nouvelle saison !

Avec une hausse des abonnements de près de 14% par rapport à la saison précédente et un taux final de remplissage de 91,91% (avec des pointes à 100% pour La Bohème, Les Noces de Figaro et La Traviata), l’Opéra national du Capitole a connu une saison 22/23 remarquable.

Des créations d’opéras et de ballets, de grands ouvrages du répertoire, parmi lesquels Rusalka de Dvořák, Dafne de Mitterer, Tristan et Isolde de Wagner, Le Viol de Lucrèce de Britten, Mefistofele de Boito, Roméo et Juliette de JeanChristophe Maillot et Don Quichotte de Kader Belarbi, ont attiré près de 76 000 spectateurs.

Sur les routes d’Occitanie et dans les quartiers de la Métropole de Toulouse, le spectacle itinérant Le Bus Figaro a réuni 13 947 spectateurs sur les saisons 21/22 et 22/23, lors des 77 représentions données dans les villages, écoles, collèges et lycées du territoire, au plus près des nouveaux publics.

Ce succès se confirme en ce début de saison 23/24, avec une augmentation de près de 20% des places vendues par rapport à la saison précédente, à la même date (31 août). Signe de ce succès, une représentation supplémentaire des Pêcheurs de perles de Bizet, qui ouvre la nouvelle saison lyrique, est programmée le jeudi 5 octobre prochain, à 20h.

Cependant, pas d’inquiétude, à ce stade de la saison, il reste bien des places pour l’ensemble des représentations à l’Opéra National du Capitole de Toulouse.

Réservations :

opera.toulouse.fr

+33 (0)5 61 63 13 13