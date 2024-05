Retour sur les Finales de Coupe d’Europe du Stade Toulousain avant l’affiche face au Leinster

Partager Facebook

Samedi, le Stade toulousain jouera sa 8e finale de Champions Cup face au Leinster. Retour sur 7 finales pour 5 étoiles !

Trois ans après son titre face à la Rochelle, et après deux finales perdues, le Stade Toulousain retrouve enfin la finale de Champions Cup. Face à la génération dorée des rouges et noirs, les irlandais du Leinster pour leur troisième finale de rang après deux perdues face à La Rochelle. Si la revanche est dans les tetes du Leinster, Toulouse veut vaincre le signe indien : battre enfin les irlandais et gagner une première finale face à une équipe non-française.

Retour sur les sept finales du Stade Toulousain en Coupe d’Europe.

1995-1996 : Première édition, première étoile

Pour cette première édition de la Coupe d’Europe, le Stade Toulousain file déjà en finale de la compétition face à un club gallois : Cardiff. Victoire au bout du suspense pour Toulouse (18-21) après avoir mené 12-0.

2003, Duel franco-français pour une deuxième étoile

Dans ce choc français, le Stade Toulousain écrase les catalans dans le premier acte avec un 19-0 à la mi-temps. Toulouse tiendra au retour de Perpignan (22-17) pour décrocher sa deuxième étoile.

2004, cruelle fin pour Toulouse

Pour cette troisième finale des toulousains, on se souviendra d’une fin cruelle face au London Wasps. Alors que les deux équipes à égalité (20-20) filent vers des prolongations, Clément Poitrenaud laisse filer le ballon dans l’en-but et les anglais remportent cette finale. Allez on oublie !

2005, au bout du suspense une troisième étoile

Nouvelle finale franco-française face à l’ennemi des années 2000, le Stade Français. Les deux formations se rendent coup sur coup jusqu’en prolongation dans un match fermé.Toulouse l’emporte 12-18 et le Capitole explose de joie !

2008, des irlandais plus réalistes

Dans une édition dominée par les anglais, c’est une finale Stade Toulousain -Munster qui se jouera à Cardiff. Pour sa première finale face à des irlandais, Toulouse tombe de peu (16-13). Il faudra attendre pour une 4e étoile.

2010, une 4e étoile face aux basques

Autour des années 2010, Toulouse et le Biarritz Olympique nous offrent de grands duels sur la scène européenne comme nationale. En 2010, les toulousains gagnent au Stade de France (21-19) une belle quatrième étoile.

2021, une cinquième étoile pour un doublé historique

En mai 2021, le Stade toulousain trouve les armes pour s’imposer dans un grand match de rugby face à La Rochelle (22-17) lors de cette 7e finale de Champions Cup. Une finale complètement folle où les rochelais joueront la 2ème période à 14 après l’expulsion de Botia. Quelques semaines plus tard, meme finale en Top 14 avec le même résultat. Toulouse réalise un doublé historique.