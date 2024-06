Le Stade Toulousain en finale du top 14 le 28 juin 2024 au stade Orange Vélodrome de Marseille

Partager Facebook

Toulouse victorieux. Doublé ou pas doublé?

Toulouse s’impose face à La Rochelle et s’envole vers la finale du Top 14 !

Toulouse a décroché une grosse victoire face à La Rochelle (39-23), vendredi soir au Matmut Atlantique de Bordeaux, en demi-finale du Top 14.

Cinq essais pour le Stade Toulousain par Kinghorn 24′, Mallía 31′, 49′, Chocobares 53′, Lebel 80 contre 2 pour La Rochelle Silatolu Latu 12′, et Alldritt 39′.

Un Ramos impeccable et 2 cartons rouges contre La Rochelle (Atonio et Wardi) ont fait pencher la balance du côté du stade toulousain mené à la mi-temps.A noter la blessure de Cyril Baille, entorse sévère de la cheville avec fracture du péroné, qui sera opéré lundi et sera indisponible pour un bon moment.

Grâce à cette victoire, Toulouse s’est qualifié pour la finale du Top 14, où ils affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade français. Les Toulousains tenteront de remporter leur 23e titre de champion de France, un record.

Rendez-vous le 28 juin stade Orange Vélodrome de Marseille pour connaître le nom du nouveau champion de France !

Allez le Stade.