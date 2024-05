Champions Cup : Une Sixième étoile pour le Stade Toulousain !

Partager Facebook

Dans une rencontre étouffante de bout en bout, le Stade Toulousain a battu le Leinster après prolongation (22-31) à Londres. Sur leur maillot une sixième étoile de Champion d’Europe !

Quelle rencontre ! Quel titre ! Au terme d’une finale haletante, les coéquipiers d’Antoine Dupont, sacré meilleur joueur du match, décrochent un sixième titre européen. Ce fut l’un de ces combats indécis de bout en bout entre des irlandais revanchards (deux défaites de rang en finale) et des toulousains voulant stopper le signe indien (deux defaites de rang en demi-finale face au Leinster).

Et Toulouse débute de la meilleure des manières en prenant le but grâce à des pénalités de Kinghorn (5e, 8e et 37e) mais va devoir passer tout le premier acte à défendre. Le Leinster reste dans le coup grâce à Ross Byrne (19e, 40e). Au retour des vestiaires, les irlandais poussent de plus en plus mais sans jamais passer la ligne défensive adverse. Les deux équipes se font pénalisé et finissent par devoir jouer une prolongation.

Dans ce cas là, le Stade décide de tout donner dès l’entame bien aidé par le carton jaune de James Lowe. Matthis Lebel trouve enfin la faille et plante un essai (83e) et Toulouse semble s’échapper grâce à la botte de Ramos. Sauf que l’expulsion de Arnold permet aux irlandais de se rapprocher à la fin de la première période de la prolongation avec un essai de Frawley. Sauf que voilà, la défense toulousaine, avec un excellent Willis, met à la faute les irlandais pour offrir les pénalités de la gagne au bout du pied de Thomas Ramos. La suite..une sixième étoile de Champion d’Europe !