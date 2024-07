Un 23ème Bouclier pour le Stade Toulousain et un troisième doublé

Partager Facebook

Que dire de ce match où le seul absent était le suspens tant la domination du stade fut écrasante dans tous les compartiments du jeu, de la 5ème à la 80ème minute.

Les joueurs du Stade étaient en « pleine bourre » malgré plus de matchs cette saison, alors que ceux de l’UBB étaient éteints suite à une grosse saison, mais avec un effectif moindre.

Le Stade a aligné 58 joueurs cette saison et donc fait tourner ses effectifs pour arriver en finale plus frais, ce qui donne un tel score de 59 à 3 et ce malgré un nombre inhabituel de pénalités et de transformations ratées.

Tout ceci est le résultat d’un gros travail très bien planifié de tout le staff du Stade, où, à tous les niveaux réside l’excellence, et d’une génération de joueurs exceptionnelle.

Donnez une telle impression de facilité, nécessite un travail énorme tout au long de l’année.

Les hommes d’Ugo Mola, ont su faire face à leur blessures physique tout au long de la saison et parfois se remettre en question grâce à une émulation de haut niveau.

On pourrait faire 2 équipes de très haut niveau avec tous ces joueurs.

Donc un gros match qui n’a pu que plaire aux milliers de fans présents sur la place du capitole, ainsi qu’au maire Jean-Luc Moudenc qui donne rendez-vous demain soir place du capitole à 20h pour le retour des fiers représentants de la ville de Toulouse.

A noter un très gros match de Antoine Dupont (comme de toute l’équipe) qui est élu « homme du match » et qui, après une semaine de repos bien méritée, rejoindra le groupe de rugby à 7 olympique, pour entamer la préparation en vue des jeux qui approchent à grands pas.