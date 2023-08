Transfert : Ado Onaiwu quitte le TFC pour Auxerre

Partager Facebook

L’attaquant du Toulouse FC Ado Onaiwu quitte le club et s’engage avec l’AJ Auxerre.

Non retenu dans le groupe pour le PSG et Strasbourg et en instance de départ depuis plusieurs semaines, l’attaquant quittera après deux saisons la ville rose pour une nouvelle aventure en Ligue 2. Ado Onaiwu s’engage pour trois ans avec le club de l’AJ Auxerre. L’ancien joueur de Yokohama souhaitait rester en France alors que des offres arrivées d’Angleterre et d’Allemagne.

En deux saisons, il aura connu le titre de Ligue 2, une Coupe de France et surtout aura inscrit 14 buts et offert 5 passes décisives.