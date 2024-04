Le TMB brille, le Stade toulousain chute, le TO XIII se relance…les résultats du weekend des clubs de Toulouse !

Petit tour d’horizon des résultats des clubs toulousains avec un weekend de sport avec de belles choses notamment chez les toulousaines du TMB !

Play-Off : Toulouse prend le match 1

Véritable exploit pour les toulousaines. Sur le parquet de la salle Mandela se jouait le remake des demi-finales de 2022 face à Aulnoye. Toulouse s’est offert le premier match (67-74) et n’est plus qu’à une rencontre de la finale. Il faudra pour cela s’imposer mercredi lors de la réception des aulnésiennes au Petit Palais des Sports de Toulouse.

Top 14. Le Stade Toulousain ne gagne toujours pas au Vélodrome

A 15 contre 14 la moitié de la rencontre, le Stade Toulousain s’est incliné au Vélodrome face à Toulon (20-19). Une affiche dont on attendait beaucoup mais entre un faux rythme, des mauvais choix de jeu et une imprécision au pied, Toulouse chute de nouveau dans l’antre de l’OM, mettant fin à une série de trois victoires de rang. On est loin de la démonstration en Champions Cup. Malgré tout, le Stade conserve sa 2e place avec seulement 4 points d’avance sur le Racing 92. Toulon pointe désormais à la 4e place.

Pro D2. Colomiers chute à Nevers

Vendredi 19 avril, Colomiers avait un match capital pour rester dans la course à Nevers. Malheureusement, les haut-garonnais ont raté une belle occasion et s’incline (34-15) lors de cette 27e journée de Championnat de Pro D2. Si mathématiquement tout est possible, Colomiers ne semble pas en mesure d’accéder aux play-offs cette saison.

Championship. Le Toulouse Olympique se relance à domicile

Retour à domicile avec succès pour le TO XIII. Les olympiens se sont imposés pour la première fois à la maison face à Whitehaven (40-4). Une victoire synonyme de relance au classement après cinq journées de Championship.

Hand. Le FENIX Toulouse accroché à Saint-Raphaël

Saint-Raphaël arrache le nul face à Toulouse (30-30) dans les derniers instants de la rencontre. Défait à la maison la semaine dernière par Cesson-Rennes, le FENIX a encore perdu des points à quelques journées de la fin ce mercredi. 4e de Liqui Moly Starligue, Toulouse avait à coeur de se relancer dans le Var face à Saint Raphael. Et tout semblait aller dans le bon sens car les toulousains mènent la rencontre de la première à la 54e minute de jeu. Ce n’était du gout des varois qui renversent la tendance pour recoller au score et s’offrir un match nul dans le money-time.

Toulouse reste 4e au classement mais voit, désormais, Montpellier consolider la 3e place. Prochaine rendez-vous face à Saran au Palais des Sports :