Hand. Le FENIX Toulouse tombe à domicile face à Saran

Jeudi soir, lors du match des 60 ans, Saran est venu gâcher la fête en s’imposant face au FENIX Toulouse (29-30).

C’est une défaite qui fait mal à la tête… En ce moment, le FENIX voyage mieux que ce qu’il ne reçoit. Après un vrai bon match face à St-Raphaël la semaine dernière, c’est un tout autre visage que nous à montré nos joueurs ce soir. Dès le début de la rencontre Saran prend directement les devants, pour rappel, la formation Saranaise est en pleine quête du maintien. Toulouse reprend des couleurs, avec quelques arrêts de Téodor Paul et une attaque qui pousse quelques ballons. À la mi-temps, c’est Saran qui mène 13/16.

Toulouse aura quand même espéré en seconde période, mais en vain… C’est avec de meilleures intentions que le FENIX est revenu sur le terrain. Une défense presque retrouvée en plus d’efficacité en attaque, permettent aux hommes de Danijel Andjelkovic de passer devant au score à la 48ème. Cependant, Saran ne lâche pas et est plus combatif. Dans les dernières minutes, c’est l’adversaire du soir, qui passe devant et qui crucifie le FENIX.

LA RÉACTION DE BAKARY DIALLO

« Pour rester poli on a fait clairement un non-match. C’est surtout une première mi-temps catastrophique où on n’a pas mis les ingrédients, on n’a pas mis d’envie, on n’a pas mis de combativité. On marchait en attaque, en défense sur les replis on repliait, on n’était pas aussi stable que d’habitude en défense. Eux ils ont joué leur chance à fond, et ils avaient plus envie que nous, donc ce soir franchement ils méritaient de gagner. Et même si on avait une chance de gagner, je ne suis pas sûr que notre victoire aurait été très méritée. Maintenant il faut se remettre au travail et aller de l’avant »