Quatre Films cultes à voir en 4DX au Gaumont Labège 

Le Festival 4DX est de retour du 30 aout au 12 septembre au Cinéma Gaumont Labège avec la projection de quatre films cultes.

Pour vivre des sensations inédites jusqu’à la fin de l’été, les cinémas Pathé lancent une nouvelle édition du Festival 4DX du mercredi 30 août au mardi 12 septembre. Quatre films seront proposés aux spectateurs des cinémas équipés. Pour un tarif de 10€ la séance et 3€ le supplément 4DX pour les porteurs de CinéCartes et abonnés CinéPass, le Festival 4DX vous fera vivre une expérience immersive sensationnelle !

Ce rendez-vous incontournable des cinémas Pathé donne l’occasion aux spectateurs de voir ou revoir quatre films dans des conditions exceptionnelles : Avatar : la Voie de l’eau – Super Mario Bros, le film – Spider-Man : Across the Spider-Verse – Harry Potter et les reliques de la mort, Partie 2.

Réservez dès maintenant vos places via le site internet pathe.fr