Hand. Le FENIX Toulouse chute face à Cesson

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un match maitrisé de bout en bout, Cesson s’est imposé jeudi soir sur le parquet du FENIX Toulouse Handball (29-31).

Soirée compliquée pour le FENIX…Les hommes de Danijel Anjelkovic étaient prévenus, Cesson avec seulement 2 défaites en 2024 n’était pas venu pour faire de la figuration au Palais.

Dès l’entame de la rencontre, le FENIX est en grand manque d’efficacité devant le but, un petit écart est rapidement fait par les Bretons. Il faut compter sur un bon Téodor Paul ce soir pour rester dans le match. À la mi-temps, le FENIX est derrière au score, 15/18.

On aurait espéré une belle remontada en seconde période, comme on en a déjà connu au Palais. Cependant Cesson reste dans son match en étant propre et appliqué. Nos toulousains en manque de banc, perdent trop de ballons, mais ne lâchent rien. Au final, la logique est respectée, au vu de la physionomie de la rencontre, c’est Cesson qui s’impose, 29/31.

Avec ce résultat, les toulousains restent 4e avant un déplacement à Saint-Raphael mercredi 17 avril et la réception de Saran le 25 avril !