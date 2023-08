Nouvel album pour le guitariste toulousain Thibaut Garcia le 22 septembre

Partager Facebook

Le toulousain Thibaut Garcia rend hommage au guitariste virtuose et compositeur paraguayen Agustín Barrios (1885-1944)dans l’album El Bohemio prévu pour le 22 septembre prochain.

Entre musique populaire sud-américaine et musique romantique, Thibaut Garcia saisit avec une extraordinaire subtilité les reflets multiples de la musique d’Agustín Barrios et offre un voyage musical dans les jungles du Paraguay où l’on pourra croiser Frédéric Chopin ou Robert Schumann.

L’album El Bohemio de Thibaut Garcia, regroupe 16 œuvres variées de Barrios et trois transcriptions de pièces célèbres écrites à l’origine pour piano : Prélude op 28 n° 20 de Chopin, Träumerei de Kinderszenen de Schumann et l’ouverture de la Sonate « Clair de lune » de Beethoven. On y retrouve aussi « LE » morceau emblématique de la guitare : le triptyque El Catedral.

Barrios était compositeur – il a écrit quelques 300 pièces – mais aussi poète. Thibaut Garcia a choisi d’intégrer au présent album deux de ses poèmes les plus personnels : Bohemio, – qui donne son nom à l’album – est un autoportrait dans lequel le compositeur se dépeint comme un troubadour errant, et Profesión de fé (profession de foi) poème par lequel Agustin Barrios acte sa métamorphose en Nitsuga Mangoré. Les deux œuvres sont lues par Orlando Rojas, musicien et poète paraguayen.

Rendez-vous le 22 septembre pour découvrir l’album Agustin Barrios El Bohemio.