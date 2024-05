Ligue 1. Montpellier s’offre le derby occitan à Toulouse (1-2)

Partager Facebook

Une semaine après avoir validé son maintien, le TFC, maladroit, est tombé sur sa pelouse face à Montpellier (1-2) s’offrant ainsi le derby d’Occitanie.

La belle opération ce vendredi est à mettre dans le panier des héraultais. Montpellier avait en tête, pour se déplacement en terres toulousaines, d’officialiser son maintien en Ligue 1 pour la saison prochain. C’est chose faite dans un match très tendu avec trois buts, deux cartons rouges et de nombreuses actions… pas uniquement en attaque !

Le plus frustrant pour les toulousains, c’est que la partie leur était favorable. Le Téfécé domine son adversaire avant de prendre un premier but de Teji Savanier (27e) avant qu’il soit exclu. Puis Toulouse revient par Thijs Dallinga (1-1, 34e). A dix contre onze, Montpellier s’arrache et prend une belle victoire à Toulouse grâce à Khalil Fayad (1-2, 81e). A noter que Nicolaisen, pour un deuxième carton jaune, laisse son équipe à 10 (83e). Toulouse poussera jusqu’au bout mais sans succès.

Avant la suite des rencontres de la 32e journée de Ligue 1, Toulouse est désormais 11e et ne semble plus en mesure de voir l’Europe la saison prochaine.