Nike nouveau équipementier du Toulouse FC 

Le TFC met fin à son partenariat avec Craft et passe chez Nike à partir du 1er juillet 2024.

Du changement pour la saison prochaine. Pas du coté des joueurs et du staff, mais du coté de l’équipementier. Le 11e de Ligue 1 quitte Craft après plusieurs saisons et de belles collaborations pour le géant américain Nike. Dès le 1er juillet, l’ensemble des équipes du Club sera équipé de la marque au swoosh. Le TFC promet des maillots de qualité et aussi des collaborations.

Le président du Téfécé, Damien Comolli, explique qu’avec cet accord « Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape significative dans l’histoire du Toulouse FC. L’avenir se dessine désormais avec Nike. Un avenir excitant, innovant, créatif et performant. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir nous associer à Nike, en tant qu’équipementier officiel du club, pour les prochaines saisons et ainsi poursuivre notre progression en tant qu’institution mais également en tant que marque. Nous sommes convaincus que Nike saura accompagner nos aspirations et contribuer aux ambitions et à l’élévation du Toulouse FC. Nous sommes sûrs que cette collaboration enthousiasmera l’ensemble de notre communauté, illustrant ainsi la place grandissante du club au sein des plus grandes entreprises du monde sportif ».

Le TFC rejoint donc le Stade toulousain chez l’équipementier américain.