Toulouse. Que faire pendant les vacances de Noël ?

Toulouseblog a sélectionné pour vous des événements à faire pendant les vacances de Noël dans la ville rose mais pas seulement !

SPIROU DANS LA TOURMENTE DE LA SHOAH

Après avoir conquis les visiteurs parisien pendant un an, le groom le plus célèbre de la bande dessinée pose ses valises à Toulouse sous le crayon du talentueux Emile Bravo. « Spirou dans la tourmente de la Shoah » est une exposition produite par le Mémorial de la Shoah et adaptée à Toulouse en coopération avec le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation.

> https://www.toulouseblog.fr/lexposition-spirou-dans-la-tourmente-de-la-shoah-jusquen-mars-prochain-a-toulouse/

LE NOEL D’ASTERION A LA HALLE DE LA MACHINE

Du 23 décembre au 7 janvier, La Halle de la Machine propose « Le Noël d’Astérion Givré » avec des activités pour toute la famille, petits et grands.

> https://www.toulouseblog.fr/pour-les-vacances-le-noel-dasterion-givre-a-la-halle-de-la-machine/

LES VACANCES AU MUSEUM

Le Museum de Toulouse propose un superbe programme pour les vacances de Noël. Il est question d’un œuf tombé du nid, de parades nuptiales, de stratégies de reproduction, d’odeurs et de chants d’amour… Tous les sens sont de la partie pour fêter Noël !

> https://museum.toulouse-metropole.fr/

LA PATINOIRE PLACE DU CAPITOLE

La Patinoire de la Place du Capitole continue pendant les vacances jusqu’au 7 janvier. Lieu plébiscité, petits et grands s’y amusent sur 250m2 de surface glacée.

TOULOUSE DANS L’ŒIL DE STUDIO HARCOURT

Jusqu’au 30 mars 2024, l’exposition propose aux toulousains de venir redécouvrir leur ville et ses symboles à travers la griffe artistique du plus célèbre des studios photo.

> https://www.toulouseblog.fr/exposition-toulouse-dans-loeil-de-studio-harcourt/

ART OF THE BRICK: EXPOSITION D’ART EN LEGO ®

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le succès planétaire proposera tout au long des vacances de nombreux rendez-vous autour de Noël à partager en famille (boite aux lettres du Père Noël et chasse au trésor). Coté horaires, l’exposition sera à (re)découvrir 7 jours / 7 et accueillera exceptionnellement les visiteurs le 25 décembre et le 1er janvier jusqu’à 21h ! Les samedis “Art of the Brick : Exposition d’art en LEGO®” restera ouverte au public jusqu’à 22h.

> https://www.toulouseblog.fr/ouverture-aussi-le-mardi-pour-lexposition-art-of-the-brick-a-toulouse/

PAT’ PATROUILLE en SPECTACLE

Le Spectacle de la Pat’Patrouille « En Avant les Pirates » s’installe au Zénith Toulouse Métropole le 29 décembre prochain. Une sortie en famille pour les vacances de Noel !

La Pat’ Patrouille est de retour avec un tout nouveau spectacle ! « En avant les pirates »met en scène tous les personnages du célèbre dessin animé pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action ! La petite bande est de retour et compte mouiller l’ancre dans votre ville.

> https://www.toulouseblog.fr/le-nouveau-spectacle-de-la-pat-patrouille-a-toulouse-pendant-les-vacances/

LES TOULOUSAINS REFONT LES FÊTES

Ce n’est pas la troupe « Toulousains » qui démentira… Installés depuis 2019 à la tête du théâtre « Studio55 » au sein du tiers lieu Cobalt, « Les Toulousains refont les fêtes » les 21, 23 et 28 décembre ! Une création pleine d’humour à retrouver en exclusivité et en édition limitée ! À voir ou à revoir également pendant les vacances « Parents », « Pat Borg part en live ! » et « Toulousain ! »

> https://www.studio-55.fr/spectacles

EXPOSITION DEPARDON-BURNETT

La Galerie Du Château d’Eau à Toulouse propose jusqu’au 7 janvier 2024 une exposition des oeuvres de Raymond Depardon et de David Burnett autour du Chili dans les années 1970. Pour marquer les 50 ans du coup d’état contre le gouvernement populaire au Chili, Le Château d’Eau organise une exposition qui réunit les regards de Raydmond Depardon et David Burnett sur le pays à cette époque. « Septembre au Chili » marque deux moments de la carrière des photographes à deux années d’écart. Deux années qui marqueront à jamais le visage de ce pays d’Amérique Latine.

> https://www.toulouseblog.fr/exposition-depardon-burnett-a-toulouse/

CONCERT CINE : HARRY POTTER AU ZENITH TOULOUSE

Suivez Harry, Ron et Hermione dans leur troisième année mouvementée à Poudlard, lors d’un ciné-concert exceptionnel. Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (VOSTFR).

> https://zenith-toulousemetropole.com/

CONCERTS DU NOUVEL AN

LES 29, 30 e 31 décembre, réveillonnez avec Hervé Niquet à la Halle aux Grains avec les concerts du Nouvel An. Au programme musical de ce réveillon festif, des extraits d’opérettes, des classiques viennois et des perles de chansons parisiennes. On connaît le chef d’orchestre Hervé Niquet pour ses talents de musicien, mais aussi son franc-parler et sa gouaille. Quoi de mieux qu’un concert du Nouvel An pour inviter sa personnalité fantasque à donner libre cours à sa créativité ? Pour ce concert aussi pétillant qu’une coupe de champagne, il nous livre quelques anecdotes croustillantes de l’histoire de la musique, ou évoque encore son passé de répétiteur à l’Opéra de Paris s’encanaillant aussi dans un grand cabaret à plumes et paillettes.

> https://onct.toulouse.fr/

LE FESTIVAL DES LANTERNES

Nouveau lieu, nouvelles dates, nouveau visage, nouvelles animations… Le Festival des Lanternes se métamorphose pour sa 6ème édition ! Tout au long des vacances le festival intitulé cette année « Le Jardin Fantastique » accueillera petits et grands au cœur du Jardin des Plantes de Montauban tous les jours de 18h à 23h. Embarquement immédiat à la croisée des mondes d’Alice au Pays des Merveilles et d’Avatar où se mêleront tradition chinoise ancestrale et nouvelles technologies.

> https://www.festivaldeslanternes-montauban.com/