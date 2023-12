Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 23 décembre au 7 janvier, La Halle de la Machine propose « Le Noël d’Astérion Givré » avec des activités pour toute la famille, petits et grands.

Pendant les fêtes, Astérion le Minotaure vous invite à passer des vacances féériques à la Halle de La Machine. Alors que tombent par milliers des flocons tout doux, crêpes et vins chauds embaument l’atmosphère d’un délicieux parfum sucré. L’inimitable « paletto-châtaignes » dore les marrons au rythme de ses flammes dansantes.

Du 23 décembre au 31 décembre, le Déjeuner des Petites Mécaniques se met sur son 31 : saveurs raffinées et surprises de Noël sont au rendez-vous de ce repas-spectacle d’exception.

On pourra découvrir aussi l’Extr(ART)dinaire Vente à la Criée ! Les œuvres d’art réalisées par les machines à peindre inventées par François Delaroziere cherchent leur véritable propriétaire. Le samedi 23 décembre, avis aux amateurs d’art, d’extravagance et de couleurs !

Le samedi 23 et dimanche 24 décembre, venez élégamment vêtus de votre plus fabuleux pull moche de Noël : ce dress-code du meilleur goût sera votre sésame pour un tour de Manège Carré Sénart gratuit !

D’ailleurs le Manège Carré Sénart tout comme les voyages à dos de Minotaure seront proposés pendant les vacances.

Tout feu tout flamme, l’impressionnant concert d’Orgue-à-feu fait résonner quotidiennement la Piste des Géants, avec ferveur et puissance.

Avec les Contes d’Hiver et Variés, less joyeux trublions, les Véritables Machinistes, invitent le public à écouter des histoires pour petits et presque grands en musique. Guitare, marimba, robobasse et contrebasse sonnent l’heure d’un Noël résolument magique.

Fermeture dès le 8 janvier

La Halle de la Machine ferme ses portes pendant 5 semaines pour une grande maintenance des Machines, jusqu’au 9 février… Et si vous en profitiez pour venir visiter cette opération de maintenance de manière aussi exceptionnelle qu’inédite le mercredi 24 janvier après-midi ?

Du 15 janvier au 9 février, le Minotaure Café restera ouvert pour des déjeuners gourmands en famille, entre amis, amoureux ou même collègues.

Infos pratiques :

Halle de La Machine

3, avenue de l’Aérodrome de Montaudran

31400 Toulouse – www.halledelamachine.fr