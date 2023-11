Exposition : Toulouse dans l’œil de Studio Harcourt 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’occasion de son 40ème anniversaire, PELRAS Toulouse (31) rend hommage à sa ville natale et invite le plus célèbre des studios photos, Studio HARCOURT à poser son regard sur la Ville Rose du 15 décembre au 30 mars 2024.

Découvrez Toulouse d’une autre façon. Quand un studio mythique s’installe dans la ville rose, et y pose un regarde nouveau, cela donne l’exposition « Toulouse dans l’oeil de Studio Harcourt ». Cette exposition événement proposera une série inédite de 22 œuvres photographiques de notre belle cité.. À cette occasion, le Studio Harcourt exposera une partie de sa collection avec 39 œuvres iconiques en provenance de Paris. Le Studio Harcourt proposera également une collection « Hors du cadre » qui présente ses nouveaux travaux ainsi que des créations originales réalisées en collaboration avec des artistes et magazines (42 œuvres). Enfin, le Studio Harcourt présentera son histoire et à la technique qui a fait sa renommée.

Rendez-vous à Pelras Toulouse du 15 décembre 2023 au 30 mars 2024.

Infos pratiques

Pelras Toulouse

145 rue Nicolas Louis Vauquelin

31100 Toulouse