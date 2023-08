Ouverture aussi le mardi pour l’exposition Art of The Brick à Toulouse

Désormais l’exposition Art of The Brick à Toulouse accueillera les visiteurs dès le mardi !





Face au succès rencontré par l’exposition « THE ART OF THE BRICK : Exposition d’art en LEGO® » installée dans les Espaces EDF Bazacle à Toulouse, le lieu ouvrira exceptionnellement ses portes tous les mardis jusqu’au 3 septembre. L’exposition accueillera donc les visiteurs du lundi au dimanche tout au long de cette période.

Pour mémoire, cette exposition qui a démarré le 28 juin dernier est produite et organisée par Exhibition Hub, en collaboration avec la plateforme Fever et EDF Hydro Sud-Ouest. Le communiqué de presse ci-joint vous apporte tous les détails de cette célèbre exposition internationale, présentant les sculptures en LEGO® de l’artiste américain Nathan Sawaya.

