Exposition Depardon – Burnett à Toulouse

La Galerie Du Château d’Eau à Toulouse propose du 11 septembre 2023 au 7 janvier 2024 une exposition des oeuvres de Raymond Depardon et de David Burnett autour du Chili dans les années 1970.

Pour marquer les 50 ans du coup d’état contre le gouvernement populaire au Chili, Le Château d’Eau organise une exposition qui réunit les regards de Raydmond Depardon et David Burnett sur le pays à cette époque. « Septembre au Chili » marque deux moments de la carrière des photographes à deux années d’écart. Deux années qui marqueront à jamais le visage de ce pays d’Amérique Latine.

En septembre 1971, Raymond Depardon découvre ce pays pour le premier anniversaire de l’élection du président socialiste Salvador Allende. Accompagné du secrétaire de rédaction de Zoom, Robert Pledge, le photographe rend visite au président et tend son objectif sur le monde paysan.

Deux ans plus tard, le 11 septembre, l’aviation militaire chilienne bombarde le palais présidentiel de La Moneda à Santiago et l’armée investit le siège du pouvoir. Le président socialiste Salvador Allende refuse de se rentre aux putschistes et se suicide . Le photographe David Burnett couvrira le lendemain du coup d’état. Il chronique les débuts de la dictature chilienne.

Pour la réouverture de la Galerie du Château d’Eau, c’est donc un événement que de retrouver les oeuvres de deux immenses photographes et de revenir sur l’histoire du Chili.

Pour en savoir plus : https://chateaudeau.toulouse.fr/