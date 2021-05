Toulouse. Le ThéâtredelaCité se prépare à rouvrir !

Partager Facebook

Le ThéâtredelaCité se prépare à recevoir du public le 19 mai prochain. Une programmation sera annoncée jusqu’à juillet prochain.

Pour l’instant, la programmation reste bien au chaud jusqu’à la semaine prochaine. On sait juste que pendant tout ce temps des compagnies étaient en résidence comme les spectacles IvanOff, Robins – Expérience Sherwood et J’entend battre son coeur (fin mai). Le spectacle Robins devrait avoir lieu et dans l’agenda du site, on retrouve d’autres rendez)vous comme X d’Alistair McDowall. Mais rien de confirmer pour le moment.

Restez connecté pour connaitre tout le programme et les règles sanitaires mises en place au théâtre de la Cité pour la réouverture.

> https://theatre-cite.com/