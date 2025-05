« L’Anniv » : La Nouvelle Comédie Hilarante Qui Va Secouer le Théâtre des 3T !

Partager Facebook

Toulouse, préparez vos zygomatiques ! Le Théâtre des 3T vous invite à une soirée pleine de rires et de rebondissements avec sa toute nouvelle pièce, « L’Anniv », le samedi 31 mai 2025 à 21h00.

Alerte nouvelle comédie « feel good » qui promet d’être… explosive ! Imaginez la scène : cinq amies, un gâteau, des bougies, et une soirée d’anniversaire qui avait pourtant si bien commencé. « L’Anniv », c’est l’histoire d’Élodie, qui fête ses 30 ans et se retrouve en pleine crise existentielle, sous les feux croisés de son entourage.

Autour d’elle, c’est un véritable festival de personnages hauts en couleur, tous décidés (volontairement ou non !) à lui pourrir sa soirée :

Sa tante complètement dépassée par les événements.

Son amie d’enfance qui rêve de divorcer.

Sa copine qui vient de se faire larguer et qui cherche du réconfort.

Et la petite dernière, âgée de 20 ans, qui l’agace profondément par son insouciance.

Vous l’aurez compris, Élodie a 30 ans… et visiblement, tout le monde s’en fout ! Ou du moins, c’est ce qu’elle pense. Entre quiproquos, confidences déjantées et situations cocasses, « L’Anniv » explore avec humour les joies et les galères du passage à la trentaine et des relations amicales.

Qu’il est bon de faire la fête… même quand rien ne se passe comme prévu ! Ne manquez pas cette comédie hilarante qui vous fera rire aux éclats et vous rappellera que, parfois, le meilleur moyen de célébrer, c’est de rire de soi-même.

Infos Pratiques :

Date : Samedi 31 mai 2025 à 21h00 Mercredi 2 juillet 2025 à 20h00

Jeudi 5 juin 2025 à 20h00 Lundi 7 juillet 2025 à 20h00

Mardi 10 juin 2025 à 20h00 Lundi 21 juillet 2025 à 20h00

Samedi 21 juin 2025 à 21h00 Jeudi 31 juillet 2025 à 20h00

Lieu : Théâtre Les 3T, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 27€

– Catégorie 2 : 24€

– Catégorie 3 : 22€

Réservations :

Théâtre Les 3T