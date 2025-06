Concours : gagnez vos places pour « Libres! » le vendredi 6 juin 2025 à 20h00 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à une soirée rocko-pailletto-émancipatrice ! Dans le cadre de la « Semaine écolo-famili-punk » du Théâtre du Grand Rond, participez à notre concours et tentez de gagner vos places pour le spectacle « Libres ! » ce vendredi 6 juin 2025 à 20h00 !

« Libre de ressentir ce que mon cœur désire, libre de choisir ce que liberté veut dire ! » Cette phrase résume parfaitement l’esprit des Trash Croutes, le célèbre groupe toulousain de nymphes à paillettes qui promet de vous ébouriffer. Sur scène, elles se livrent, se confient, se chamaillent et surtout, s’écoutent, créant un moment unique de partage et d’authenticité.

Leurs personnages se dévoilent au gré de chansons émancipatrices, souvent des détournements intelligents et hilarants de standards musicaux. Avec beaucoup d’humour et un second degré savoureux, « Libres ! » aborde des notions essentielles comme l’identité, l’affirmation de soi, les relations humaines et le vivre-ensemble.

Ce spectacle est un des temps forts de la « Semaine écolo-famili-punk », une programmation spéciale du Théâtre du Grand Rond qui met en avant des créations intelligentes, drôles et percutantes, destinées aussi bien aux « grands enfants » qu’aux adultes.

Un spectacle indispensable pour faire le plein de bonne humeur et de réflexions, le tout dans une ambiance résolument festive !

Comment participer et tenter de gagner vos places ?

Pour avoir la chance d’assister à cette performance unique, participez à notre concours en suivant les instructions ci-dessous :

Informations sur le Spectacle :

Date du concours : Vendredi 6 juin 2025

Vendredi 6 juin 2025 Heure : 20h00

20h00 Lieu : Théâtre du Grand Rond, Toulouse

Théâtre du Grand Rond, Toulouse Dans le cadre de : La Semaine écolo-famili-punk

La Semaine écolo-famili-punk Billetterie (hors concours) : Théâtre du Grand Rond

Ne manquez pas cette soirée unique et participez vite pour une expérience théâtrale émancipatrice !