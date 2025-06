Concours : gagnez vos places pour « Quand les corbeaux auront des dents » le vendredi 6 juin 2025 à 18h00 ou le samedi 7 juin 2025 à 19h30 !

Partager Facebook

Toulouse, plongez dans un conte hivernal teinté d’humour et de poésie ! Dans le cadre de la « Semaine écolo-famili-punk » du Théâtre du Grand Rond, participez à notre concours et tentez de gagner vos places pour le spectacle « Quand les corbeaux auront des dents ». Rendez-vous le vendredi 6 juin 2025 à 18h00 ou le samedi 7 juin 2025 à 19h30 !

L’histoire se déroule au cœur d’une montagne isolée, où l’hiver rigoureux affame les corbeaux. C’est là que nous rencontrons Tok, un corbeau banni de son clan, contraint de fuir et de partir sur les traces des mystérieux Princes gris, d’anciens alliés des corbeaux disparus.

Avec une finesse remarquable, les comédiennes de L’espèce de compagnie nous guident, à travers l’humour et la poésie, vers des questions essentielles : la cohabitation entre les espèces, le respect de la nature et notre propre place dans le monde. Ce spectacle est non seulement divertissant, mais aussi « nécessaire » pour les réflexions qu’il engage.

« Quand les corbeaux auront des dents » est l’un des trois spectacles phares de la « Semaine écolo-famili-punk ». Cette programmation unique du Théâtre du Grand Rond propose des créations intelligentes, drôles et percutantes, conçues pour les « grands enfants » comme pour les adultes, à des horaires adaptés pour toute la famille.

Venez vivre une expérience théâtrale qui vous fera rire, réfléchir et vous émerveiller devant la beauté de la nature !

Comment participer et tenter de gagner vos places ?

Pour avoir la chance d’assister à cette performance unique, participez à notre concours en suivant les instructions ci-dessous :

Vous avez jusqu’au jeudi 5 juin 2025, 17h, pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par e-mail dans la soirée du jeudi 5 juin pour les modalités de récupération des places.

Informations sur le Spectacle :