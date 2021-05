Vidéo : 10 ans de Curiosités du Bikini à Toulouse !

Partager Facebook

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, les Curiosités du Bikini reviennent sur 10 ans de découvertes musicales.

Il y a eu du beau monde pendant 10 saisons de Curiosités du Bikini. Des groupes en devenir qui rempliront plus tard des Zéniths voir des Stades. On a pu voir Thérapie Taxi, Angèle, Fakear, Feu Chatterton, Vladimir Cauchemar, Pomme, Caballero & Jeanjass, Her, Bagarre, DEluxe PLK , MOME, Clara Luciani et encore bon nombre de talents désormais confirmés. Les groupes locaux ont aussi été mis à l’honneur comme BigFlo & Oli et Kid Wise.

Si en 2020 et début 2021, pas de concert, on espère connaitre un nouveau événement bientôt. Dans les prochaines semaines ? Mois ? En présentiel? En digital ? Fin d’année ? Ou faudra-t il attendre 2022 ? Les organisateurs tenteront de répondre à cette questions dans les prochains mois.

Une chose est sure, ils reviennent bientôt !